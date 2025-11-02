ラグビー日本代表は１日（日本時間２日）、リポビタンＤツアーの南アフリカ戦（英ロンドン・ウェンブリー競技場）に７―６１で大敗した。世界ランキング１位の相手（日本は１３位）に対して前半に４トライを奪われ、後半も流れは変わらずさらに５トライを許してしまった。後半ＦＢ矢崎由高（早大）の１トライで反撃するのがやっと。圧倒的な力差をみせつけられた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は日本協会を通