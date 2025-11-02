◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第３戦スケートカナダ第２日（２日、カナダ・サスカトゥーン）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１３６・５４点、合計２０３・０９点。２人を残して最上位につけ、メダルが確定。ＧＰシリーズ初戦のフランス大会を制した１７歳が、連続表彰台で日本勢一番乗りとなるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。