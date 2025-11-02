◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）定刻の午前８時１０分にスタート。各チームは６区（１２・８キロ）までタスキをつないでいる。６区は、駒大の村上響（３年）がトップを独走。５区の伊藤蒼唯（４年）が区間賞の激走で広げた差をさらに広げ、２位と１分４秒差つけて首位で５０００メートルで室内日本記録（１３分