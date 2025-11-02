◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」最終日（２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）決勝レース前に航空自衛隊松島基地に所属する第４航空団のＦ―２Ｂ戦闘機の２機がサーキット上空を約２０分間に渡って展示飛行した。Ｆ―２は米国のＦ―１６を日本の運用の考え方や地理的な特性に合わせ、日米共同で開発された戦闘機。轟音（ごうおん）