©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 週末、淡路島と香川県に行ってきました！夏に訪れたばかりですが、すっかり大好きな場所になり、旅行で行ってきました。 大学時代の友人たちが遊びに来てくれて、久しぶりにたくさん話して笑っ