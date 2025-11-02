不倫相手の女性と、思わぬところで再会することも。今回は、不倫相手を面接した人のエピソードをご紹介します。バイトを募集したら…「夫に不倫されたときのこと。夫は離婚する気はないみたいで、不倫相手とはただの遊びだと言っていました……。腹が立ったけど、不倫相手の女に慰謝料を請求することを条件に、結婚生活を続けることにしました。数か月後、私が働く子ども服の店でバイトを募集することに。当時、私は店長だったので