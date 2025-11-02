26年前、愛知県名古屋市西区のアパートで、当時32歳の女性を殺害したとして逮捕された女が、DNAの提出に応じた当日に出頭していたことが分かりました。名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、西区のアパートで高羽奈美子さん（当時32）を殺害した疑いで逮捕され、2日朝、送検されました。安福容疑者は、今年に入り複数回、警察から任意で話を聞かれ、当初はDNAの提出を拒否していたということですが、