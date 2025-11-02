◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ブルージェイズはトレイ・イェサベージ投手が7回からマウンドに上がり、1イニングを無失点に抑えました。イェサベージ投手は9月にメジャーデビューし、レギュラーシーズンでは3試合の登板。それでもポストシーズンで登板を重ね、ドジャースとの第5戦では7回1失点12奪三振の投球を見せました。この日は2点リードの7回に、中2日でのリリー