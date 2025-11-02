U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は1日、U-17女子ワールドカップ準々決勝で前回王者・北朝鮮に1-5で敗れた。4大会連続の8強敗退になった。グループリーグを2勝1分けで終えた日本は決勝トーナメント1回戦のコロンビア戦を4-0の快勝で終え、準々決勝に駒を進めた。ところが準々決勝では開始38秒、GKのロングボールからいきなり先制を許す展開に。前半6分には自陣でボールを失った流れから追加点を決められた。それでも日本は