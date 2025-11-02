[11.1 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè11Àá ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 3-1 ¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à]¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï1Æü¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¸å¡¢2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ÔÉÒ¤ÊåºÀ¤¤Ê¤é5ÅÀÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤òµá¤á¤ë¿É¸ý¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡Ù¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸ÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄ¤ÏÁ°È¾19Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò±¦Â­¤Ç¹ç¤ï