気になるゲンバ?睡眠カフェコーヒーを飲んでから極上のイスで仮眠を体験！３人で最高の眠りに落ちるはずが、山内に異変が・・・！？気になるゲンバ?自分ぴったりの寝具探し最高の眠りの為に、自分にぴったりの寝具を探す！一茂＆かまいたちの身体のゆがみを測定＆ぴったりの枕作り超貴重な羽毛で作られた最高級かけ布団は一体いくら？