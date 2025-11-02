Âè127²ó¤ÎÂç¸ýÅêÉ¼¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¡£ÅöÆü¸áÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤¬Ã±¾¡2.9ÇÜ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¡¢¤ä¤äÎ¥¤ì¤Æ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬6.7ÇÜ¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¤µ¤é¤Ë3ÈÖ¿Íµ¤6.8ÇÜ¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¡¢4ÈÖ¿Íµ¤8.5ÇÜ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢5¿Íµ¤8.9ÇÜ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¡¢6ÈÖ¿Íµ¤9.8ÇÜ¤Î¥·¥é¥ó¥±¥É¤ÈÂ³¤­¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¥ª¥Ã¥º°ì·å¡£°Ê²¼¡¢7ÈÖ¿Íµ¤¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹19.2ÇÜ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£