ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。5回の第3打席に右前打を放った。 ■一、二塁間を抜く強烈一打 勝てば互いに世界一となる運命の第7戦に先発した大谷だが、3回裏にボー・ビシェット内野手に3ランを被弾し、3回途中でマウンドを降りた。反撃を迫られる中、5回の第3打席を迎えた。大谷は1死一塁で迎えた第3