◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)2点を追うドジャースは6回に犠牲フライで1点差に迫りました。1-3とドジャース2点ビハインドの6回、先頭のムーキー・ベッツ選手がフォアボールで出塁すると、マックス・マンシー選手がヒットで続き、ノーアウト1塁2塁のチャンスを作ります。その後1アウト1塁3塁とすると、トミー・エドマン選手がセンターへ浅い飛球。3塁ランナーのベッツ