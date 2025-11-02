全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新御茶ノ水の老舗洋食店『土桜（におう）』です。路地の隠れ家で至福の時を楽しむ美味の洋食劇場入口に鎮座する仁王像に迎えられ、2階へ進めばそこはまるでプライベートレストラン。店名は「小さい店なのでお客様との阿吽の呼吸を大切に」との想いを込め、内装に桜の木を使っていることなどから当て字で付けたそう。とりわけわずか3席