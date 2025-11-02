「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが六回にエドマンの犠飛で１点差に迫った。ベッツが三塁から激走して生還した。先頭のベッツが代わったバシットから冷静に四球を選んだ。これにはドジャースベンチも大盛り上がり。さらにマンシーが右前にクリーンヒットを放った。ここでテオスカー・ヘルナンデスの投ゴロ間に、状況は１死一、三塁と変わった。ここでエドマンが浅い