【モデルプレス＝2025/11/02】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の第5話が、1日に放送された。【写真】乃木坂46冨里奈央、岩本蓮加に密着◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり