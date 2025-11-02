◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）史上最多１７度目の優勝を目指す駒大は、６区の村上響（３年）が独走態勢に入り、そのままタスキリレー。エース区間の７区を走るのは５０００メートルで室内日本記録（１３分９秒４５）を持つ佐藤圭汰（４年）。７区の区間記録は２２年に駒大ＯＢの田沢廉（現トヨタ自動車）がマ