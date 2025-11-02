韓国大統領室の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は1日、慶州（キョンジュ）で開かれた韓中首脳会談の成果について「李在明（イ・ジェミョン）政権の国益と実用に基づいた対中外交を通じ韓中関係を全面的に復元する成果があった」と話した。魏室長はこの日午後の会談終了後に慶州国際メディアセンターで行った会見でこのように明らかにした。魏室長は「これまで韓中関係発展に浮沈があったのは事実」としながらも。「国権被奪