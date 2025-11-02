プロ野球・阪神は2日、内野手の植田海選手の残留を発表しました。2014年からドラフト5位で加入しプロ11年目。今季レギュラーシーズンは42試合に出場し、足のスペシャリストとして日本シリーズにも出場。今季で国内FA権を取得していました。球団を通じて植田選手は「このチームで野球をやりたい気持ちが強かったことが、残留を決めた1番の理由です。来シーズンもファンの皆様に熱い応援をいただけるよう、精一杯頑張ります」とコメ