１０月３１日、交流会の開会式。（成都＝新華社配信）【新華社成都11月2日】中国四川省成都市で10月31日、中日韓の中小企業による経済・貿易交流会が開かれ、約千社が参加し、新たな協力の可能性を探った。会場には約2千平方メートルの展示エリアも設けられ、設備製造、IT、医薬・健康、デジタル文化創意産業、商業・物流、公共サービスの6分野で100社余りが革新的製品を出展した。日本の総合商社、双日も交流会に参加し、中国