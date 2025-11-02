「フィギュアスケート・西日本選手権」（２日、木下カンセーアイスアリーナ）１２月の全日本選手権の予選会として行われ、９月にアイスダンスのペア結成を発表した紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組がフリーダンス（ＦＤ）の公式練習に参加した。「もののけ姫」の曲をイメージした透明感のある水色の衣装の紀平に、西山はベストスタイル。息の合ったダンスに、紀平が西山の膝に乗っ