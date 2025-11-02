犬が『人間の赤ちゃん』に優しい理由3つ 1.小さく弱い存在に見えるから 犬が人間の赤ちゃんに対して優しく接する理由のひとつに、本能的に「守るべき存在」だと感じていることが考えられます。 犬は元々群れ社会で生きていた動物の遺伝子を受け継いでいるため、一緒に暮らしている相手に対して家族や仲間という意識を持つ習性があります。 そして、群れの中にいる赤ちゃんに対しては、母親だけでなく他の個体も「守るべき存