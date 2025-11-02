チャイナエアラインは、「ハロウィーンセール」を10月31日から11月14日まで開催している。対象路線は東京/成田〜台北/桃園線と東京/羽田〜台北/松山線。エコノミークラス往復運賃は東京/成田発着が19,800円から、東京/羽田発着が23,400円から。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。出発期間は11月4日から2026年1月31日まで。予約クラスは「H/K」。最安となるのは東京/成田発CI107便、台北/桃園発CI106便の利用となる。両便は