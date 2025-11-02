BCクラシックを制したフォーエバーヤングと鞍上の坂井瑠星(C)Getty Images歴史的快挙だ。現地時間11月1日にG1「ブリーダーズカップ（BC）クラシック」（ダート2000メートル）が米デルマー競馬場で開催され、日本のフォーエバーヤング（牡4歳）が優勝。鞍上の坂井瑠星を背に、道中は3番手を追走。最終コーナー前から積極的に先頭に立つと、最後は外から迫った昨年覇者のシエラレオーネを振り切った。【動画】歴史的快挙！フォーエ