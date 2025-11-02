All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。人気アイドルグループをはじめ、俳優などが所属している芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）。40、50代のベテランも多く在籍し、各ジャンルで人気を集めています。この記事では、「ダンスがうまいと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介。