オランダ１部フェイエノールトに所属する日本代表ＦＷ上田綺世の勢いが止まらない。１日（日本時間２日）のホーム・フォレンダム戦で２ゴールをマークし、チームを３―１の勝利に導いた。上田は前半１９分に右足で先制点を決めると、２―１の後半４４分には頭で決めてみせた。これで今季リーグ戦１３得点。２位に５点差をつけて得点ランキング首位を独走している。しかし、ロビン・ファンペルシー監督は、絶好調ストライカー