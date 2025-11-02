阪神は2日、植田海選手がFA権を行使せず、阪神タイガースに残留することが決まったと発表した。植田は球団を通じて「このチームで野球をやりたい気持ちが強かったことが、残留を決めた1番の理由です。来シーズンもファンの皆様に熱い応援をいただけるよう、精一杯頑張ります」とコメント。植田は14年ドラフト5位で阪神に入団。18年に104試合に出場し、近年は代走・守備固めを中心に出場し、今季も42試合に出場した。