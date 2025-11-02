阪神は２日、今季国内ＦＡ権を取得した植田海内野手（２９）が同権利を行使せず阪神に残留することになったと発表した。植田は「このチームで野球をやりたい気持ちが強かったことが、残留を決めた１番の理由です。来シーズンもファンの皆さまに熱い応援をいただけるよう、精いっぱい頑張ります」とコメントした。植田は近江高から２０１５年度ドラフト５位で阪神入団。代走のスペシャリストとして１軍に定着し、プロ１０年目