阪神は２日、植田海内野手が国内ＦＡ権を行使せずに残留すると発表した。植田は近江高校から２０１４年ドラフト５位で阪神に入団。走塁のスペシャリストとして、また内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして今季も４２試合に出場し、２年ぶりのリーグ優勝に貢献した。球団を通じて「このチームで野球をやりたい気持ちが強かったことが、残留を決めた一番の理由です。来シーズンもファンの皆様に熱い応援をいただける