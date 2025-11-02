◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）定刻の午前８時１０分にスタート。５区で首位と３５秒差の４位でタスキを受けた駒大の伊藤蒼唯（４年）が５・４キロで首位に浮上すると、さらに差を広げて、２位の国学院大に５２秒の大差をつけた。伊藤は、２年前に創価大の吉田響（現サンベルクス）がマークした３５分１８秒の区