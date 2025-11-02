◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」南アフリカ６１―７日本（１日、英ロンドン）世界ランク１３位の日本代表は、同１位の南アフリカに挑み７―６１と一蹴された。Ｗ杯２連覇の相手に今季最少得点、同時に最多失点。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは「キーエリアでほとんど劣勢になった。今回の試合で、南アフリカとジャパンの差が明らかになった」と振り返った。屈強なフィジカル、セットプレー、そして空