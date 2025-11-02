10月19日、東京都内で開かれた「ガールズメッセ2025」に秋篠宮家の次女・佳子さまが出席した。挨拶ではガールスカウト活動に触れ、「努力が実を結び、ジェンダー平等を含むより良い社会が実現することを願う」と述べられた。その後、受賞者との懇談では、地域の公園で防災イベントを企画した大学生に「大事な取り組みだと感じました」と声をかけるなど、終始穏やかな笑顔で会話を交わした。【水玉コーデの全身を見る】これまで様