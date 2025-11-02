19歳の時に性別適合手術を受け、2008年、35歳の時に「エアあやや」で大ブレイクしたタレント・はるな愛（53）。少年時代は家にも学校にも居場所がなく、松田聖子が歌う姿に憧れ、アイドルを志した。【写真】松田聖子が歌う姿に憧れ、アイドルを志したというはるな50代になった現在夢を諦めず、出会う人々に救われ、支えられながら自分が自分らしくいられる道を進んできたはるなには、今、誰かの役に立ちたいという思いが人一