セクハラ問題を巡って不信任決議案が可決された沖縄県南城市の古謝景春市長が解散した市議会の議員選挙が2日に告示されました。改選後の最初の議会で再び不信任決議案が可決されれば、市長は失職します。セクハラ問題の発端は、2023年12月。古謝市長の公用車の運転手をしていた女性が、「市長に胸をつかまれた」などと市に申告し、その後、運転手としての業務委託契約を打ち切られていたことが、明らかになりました。女性から強制