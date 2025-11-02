斎藤アレックス氏日本維新の会の斎藤アレックス政調会長は2日放送のBSテレ東番組で、好調な内閣支持率を受けた早期の衆院解散に否定的見解を示した。「性急な解散ではなく、腰を据えて国民が求める改革、仕事をする時間を設けた方がいい」と述べた。国会議員定数削減を巡る自民党との協議は、2025年度補正予算案の国会審議に先立って本格化させるべきだと要求した。「補正の採決は年末ぎりぎりになる。その前に話をしないとい