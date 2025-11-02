「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は２点を追う五回の第３打席で右前打を放ちチャンスを拡大した。これで第３戦以来のマルチ安打となった。１死からロハスが左前打で出塁。ここでブルージェイズベンチはシャーザーから右腕・バーランドを投入した。珍しい右投手から右投手への継投となる中、初球から積極的に仕掛けて行くも自打球でファウルとなった。