一般社団法人 全国優良石材店の会（東京都品川区）は、このほど「2025年お墓購入者アンケート調査」の結果を発表しました。同調査によると、お墓の購入費用が最も高いのは九州地方の「245.7万円」で、最も安い近畿地方の「145.7万円」と100万円もの差があることがわかりました。【調査結果】地域別の「お墓の購入価格」を見る調査は、同法人に加盟する全国の石材店で実際にお墓を購入した818人を対象として、2025年3月にインターネ