¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²ÀïÃæ¤ÎÁê¾ìºÌÆá¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö½©¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¾ì¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è¡£½©À²¤ì¤ÎÃæ¡¢¸åÊý¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¦¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¡ÁÆ´¤ì¤ë¡Ä¿¶¤êÈ´¤­¡ª¡×¡ÖSo cool!!¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁê¾ì¤Ï¡¢ºë¶Ì±É¹â