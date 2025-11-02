＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。日本4連戦目の渋野日向子は前半を2バーディ・ボギーなしで回り、トータル5アンダー・23位タイで後半に入っている。【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイルトータル11アンダー・単独首位に神谷そら。1打差2位タイに2週連続優勝を狙う佐久間朱莉、後藤未有、2打差4位タイには河本