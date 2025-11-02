＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。首位とは6打差、日本勢トップとなるトータル13アンダー・4位タイから出た古江彩佳はパーで最終日をスタートさせた。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？また、11位タイから出た山下美夢有はスタートから2連続バーディを決め、トータル13アンダー・6位タイに浮上している。日本