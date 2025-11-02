11月1日、静岡県御殿場市で男子中学生を蹴ったとして、自衛官の男が逮捕されました。 【写真を見る】路上で中学生を注意→口論の末、足蹴りに…自衛官の男を逮捕＝静岡・御殿場市 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは御殿場市板妻に住む自衛官の男（43）です。 警察によりますと、男は1日午後7時30分ごろ、御殿場市川島田の路上を歩いていた男子中学生の背中を足蹴りした疑いが持たれています。 当時、男は、男子中学生とその友