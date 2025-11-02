11月1日夜、静岡県湖西市の公園で女性が男にバッグを奪われる強盗傷害事件がありました。 【写真を見る】夜の公園で突然襲われ…女性がバッグ奪われ、けがをする強盗傷害事件が発生 犯人は逃走中＝静岡・湖西市 1日午後9時ごろ、湖西市新居町中之郷の「あけぼの児童遊園地」で、成人女性が突然、現れた男にバッグを奪われました。 被害に遭った女性は抵抗した際に転倒し、手を擦りむくなどの軽いけがをしました。 事件後、女性