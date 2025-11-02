◇ワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ ― ドジャース（2025年11月1日トロント）3勝3敗で迎えたワールドシリーズ（WS）最終第7戦は1日（日本時間2日）、トロントで行われ、ドジャースとブルージェイズが4回裏に乱闘寸前となる状況となった。ブルージェイズのジョージ・スプリンガー外野手（36）は、乱闘寸前の騒ぎの後の再開後の打席で死球を当てたジャスティン・ロブレスキ投手（25）に投手強襲の安打を放ち、SNS上では