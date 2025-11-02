お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と元TOKIOの松岡昌宏（48）が1日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演した。今回のゲストは、グラビアアイドルの榎原依那。祖父母の家が佐賀・唐津と明かすと、松岡は「唐津の飯、うまいよね〜」と反応した。大吉も「唐津、めっちゃ飯うまいです！」と大共感。松岡は「うまいですよね。唐津で飯食って大感動した」と話した。