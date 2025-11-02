沖縄県南城市の古謝景春市長沖縄県南城市の古謝景春市長がセクハラ問題で自身への不信任決議を可決した議会を解散したことに伴う市議選（定数20）が2日告示され、25人が立候補を届け出た。このうち、21人は共同通信など報道機関の合同アンケートで、選挙後の議会で再び不信任決議案が提出された場合、賛成する意向を表明。再可決されれば、古謝氏は自動失職する。投開票は9日。21人の内訳は前職15人、元職1人、新人5人。アンケ