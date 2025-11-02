神奈川県川崎市で、自転車に乗っていた男性をごみ収集車でひき逃げして死亡させた疑いで運転手の男が逮捕されました。宮内晴義容疑者（56）は、10月31日午後5時半ごろ、川崎市高津区でごみ収集車を運転中に、前から走ってきた自転車をはねて、乗っていた62歳の男性を死亡させ、そのまま逃げた疑いが持たれています。当時、宮内容疑者は勤務先のごみ収集車に乗って帰宅途中で、現場付近では雨が降っていました。防犯カメラの映像な