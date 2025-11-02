生見愛瑠がパーソナリティを務めるTOKYO FMの新ラジオ番組「生見愛瑠 soothing」（毎週日曜13:00〜13:30）。癒しの場所、癒しの瞬間、癒されるモノや音楽などをテーマに、心落ち着く時間をみんなで共有する番組です。10月26日（日）の放送は“癒される瞬間”について語りました。パーソナリティの生見愛瑠◆めるるが癒される瞬間は？＜リスナーからのメッセージ＞「私はバイトで子どもと触れ合っているときに、とてもかわいくて癒