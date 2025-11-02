天皇賞（秋）の買ってはいけない馬券 【６歳以上】 年齢別成績を見ると、３歳馬［2・0・1・7］、４歳馬［3・7・5・34］、５歳馬［5・3・4・35］。 近年は３歳馬の活躍も目立つものの、やはり古馬の強豪がそのまま結果を残している点は昔からのイメージ通り。 だが、これが６歳以上になると［0・0・0・42］。３着以内に入った馬すらいないので買えない。 天皇賞（秋）過去10年のデータ 【出