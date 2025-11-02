◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ワールドシリーズ第７戦は１日（日本時間２日）、トロントで第７戦が行われ、ブルージェイズの右腕Ｌ・バーランドが５回１死一塁で２番手で登板。ポストシーズン１５登板となり、メジャー新記録を達成した。３―１の５回に先発シャーザーが１死一塁で降板。バーランドが２番手で登板した。１人目